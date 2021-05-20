ПСБ рекомендует держать акции ОГК-2

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ОГК-2", сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты "ОГК-2" по итогам первого квартала года оцениваем умеренно негативно. Несмотря на рост выручки, компания продемонстрировала снижение прибыли вследствие опережения динамики операционных расходов, в том числе на топливо, электроэнергию и мощность, над выручкой. Совет директоров "ОГК-2" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,06 руб. на бумагу. Дивидендная доходность складывается на уровне 7,2%. Рекомендуем "держать" акции "ОГК-2", - отмечают эксперты ПСБ.

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