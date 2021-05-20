Доходности рублёвых бондов в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней - Sber CIB

Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи уровней среды. Общий фон неоднородный. С одной стороны, в последние дни появились позитивные геополитические новости. С другой стороны, в среду вечером выросли доходности гособлигаций США и ряда развивающихся рынков", - отмечают эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB отмечают, что в центре внимания нефтяного рынка в четверг будет американская макростатистика. Если она окажется сильной, то цена на нефть марки Brent удержbтся выше $65,5 за баррель

Рубль в четверг, по мнению экспертов инвестбанка, должен закрепиться около 73,5 руб./$1.

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