Среднесрочные цели рубля остаются на уровне 72,5-73 руб./$1 - BCS Express

Среднесрочные цели курса рубля к доллару остаются на уровне 72,5-73 руб./$1, сообщается в комментарии BCS Express.

"Отметим очень стабильную динамику рубля. Курс USD/RUB в среду остался около 73,8 руб./$1. В течение дня волатильность была крайне низкой, хотя внешний фон располагал к более значительным колебаниям. Отчасти причина в том, что цена нефти, находящаяся выше $60 за баррель, должна способствовать дальнейшему укреплению рубля. Колебания выше этого уровня не критичны для динамики пары USD/RUB. Локальные отскоки вполне допустимы, но в целом среднесрочные цели по доллару остаются неизменными - 72,5-73 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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