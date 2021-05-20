Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индекс Мосбиржи не терял в течение основных дневных торгов более 1% уже 37 сессий подряд, но в среду эта серия была нарушена, констатирует аналитик инвесткомпании. Тем не менее, отмечает он, техническая картина по-прежнему существенно не меняется, краткосрочный взгляд нейтральный.

"Общая тенденция всего 2021 года характеризуется сохранением поступательного восходящего тренда. Его нижняя граница расположена лишь около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции. Что касается сценария роста, то в ближайшие дни допускаю локальные проколы отметки 3700 пунктов, однако не жду устойчивое продолжение подъема. Поэтому вариант временной консолидации пока остается базовым", - пишет Карпунин.

Эксперт отмечает, что в четверг ожидается выход квартальных финансовых отчетов у Qiwi, "Мечела" и "Черкизово", а Совет директоров "Газпрома" проведет заседание, на котором даст рекомендацию по дивидендам.

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