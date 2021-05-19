Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);

- индекс цен производителей Германии в апреле (09:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15:30 МСК);

- финансовые результаты Qiwi, "Черкизово", "Мечела" за 1К21 по МСФО;

- операционные результаты "Мечела" за 1К21;

·совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о дивидендах.

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