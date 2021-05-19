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19 мая 2021 года 13:47
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота"
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 27% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейшая судоходная группа компаний в России "Совкомфлот" представила свои финансовые результаты по МСФО за 1К21. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) в отчетном периоде сократилась на 29,4% г/г и составила $275,1 млн, а показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) уменьшился на 46,1% г/г до $156 млн. Чистый убыток составил $1,7 млн против прибыли в размере $116,7 млн за аналогичный период годом ранее. "Глобальное снижение спроса на нефть и нефтепродукты в 1К021 относительно 1К20 из-за пандемии коронавируса оказывало значительное давление на мировой рынок морских перевозок, что повлияло на уровень спотовых ставок на танкеры. Общемировой портфель заказа новых танкеров в настоящий момент достиг минимальных за последние 30 лет значений, в то время как верфи загружены заказами на строительство других видов судов до 2024г. Тем не менее, "Совкомфлот" оптимистично оценивает перспективы восстановления уровня фрахтовых ставок, рассчитывая на улучшение рыночной конъюнктуры при увеличении объемов производства нефтепродуктов и восстановлении прежних объемов добычи и транспортировки нефти", - отмечает аналитик "Финама" Наталия Пырьева. Компания продолжила расширять портфель долгосрочных контрактов, предусматривающих транспортировку сжиженного газа газовозами СПГ и СНГ, а также транспортно-логистическое обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения, в том числе в сложных климатических и ледовых условиях, указывает аналитик. "Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по результатам 2020 года на общую сумму 15,8 млрд руб. или 6,67 руб. на одну акцию, с доходностью 7,49%, - напоминает Пырьева. - Несмотря на слабые результаты компании за первый квартал, по итогам года ожидается чистая прибыль в размере $14 млрд, и восстановление спроса на нефть и нефтепродукты позволит улучшить финансовые показатели "Совкомфлота". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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