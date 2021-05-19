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19 мая 2021 года 13:24
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4050-4110 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4050-4110 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Атака "быков" в конце прошлой недели не компенсировала недавнюю коррекцию, продавцы вновь перехватили инициативу на фоне отсутствия позитивных сигналов. Индикатор RSI находится в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. В случае пробоя нижней границы тренда ближайшая поддержка расположена на уровне 3980 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют негативную динамику. По мнению эксперта, на настроения инвесторов продолжают оказывать давление темпы роста цен, а также инфляционные ожидания и проблемы в цепочках поставок. В среду также ожидается публикация протоколов апрельского заседания FOMC. Последние данные по инфляции оказались довольно слабыми, что может оказать влияние на мнение членов комитета по проводимой монетарной политике. "Другой фактор давления на рынок - слабый прогресс в переговорах по инфраструктурной программе Байдена, - указывает Зубков. - Консенсус среди сенаторов по поводу способов финансирования и окончательного состава пакета по-прежнему не достигнут. До конца недели Белый дом намерен провести еще одну встречу с республиканцами. Аналитики постепенно склоняются к мнению о том, что пакет расходов будет утвержден в сокращенном варианте". Аналитик обращает внимание на последнее исследование Bank of America, согласно которому среди инвесторов по-прежнему преобладают "бычьи" настроения. При этом появляются сигналы достижения пика оптимизма относительно экономического роста: доля тех, кто ожидает укрепления экономики, начала сокращаться от исторических максимумов. Аналогичный эффект наблюдается и в отношении маржинальности, капитальных затрат и инфляции, которая воспринимается как наиболее значимый риск, отмечается в комментарии Зубкова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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