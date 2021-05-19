ИСПРАВЛЕНО: "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА"

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" и ставят целевую цену на пересмотр в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка алмазов и рекордными дивидендными выплатами, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" представила сильные финансовые результаты за1К21, указывает аналитик Василий Сучков. Компания нарастила выручку на 45% г/г, до 90,8 млрд руб. (консенсус 91 млрд руб.) благодаря росту продаж и ослаблению рубля. EBITDA увеличилась на 12% г/г, до 33,5 млрд руб. (консенсус 34 млрд руб.), рентабельность снизилась до 37%. Свободный денежный поток вырос на 141% г/г, до 52,7 млрд руб. (консенсус 41,4 млрд руб.) в результате распродажи запасов.

"Мы ожидаем, что со 2К21 операционные и финансовые показатели "АЛРОСА" вернутся к среднеисторическим значениям, так как основная часть избыточных запасов была реализована в предыдущие два квартала", - прогнозирует эксперт "Велес Капитала".

Согласно расчетам аналитиков инвесткомпании, во 2К21 чистый долг по-прежнему будет находиться ниже нуля, однако к концу 2021г после двух дивидендных выплат показатель снова станет положительным.

"Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 9,5 руб. на акцию по итогам II полугодия 2020г, что соответствует 80% свободного денежного потока. В ходе конференц-звонка менеджмент компании заявил, что не видит оснований для отступления от дивидендной политики, согласно которой при значении чистый долг/EBITDA ниже 0х на дивиденды распределяется минимум 100% FCFF. Мы ожидаем, что по итогам I полугодия 2021г чистый долг/EBITDA составит -0,4х, а свободный денежный поток - не менее 70 млрд руб., что обеспечит полугодовой дивиденд в размере 10 руб. на акцию (доходность 9% к текущим котировкам)", - отмечает Сучков.

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