.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / АЛРОСА - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 мая 2021 года 12:04
АЛРОСА - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" и ставят целевую цену на пересмотр в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка алмазов и рекордными дивидендными выплатами, отмечается в комментарии инвесткомпании. "АЛРОСА" представила сильные финансовые результаты за1К21, указывает аналитик Василий Сучков. Компания нарастила выручку на 45% г/г, до 90,8 млрд руб. (консенсус 91 млрд руб.) благодаря росту продаж и ослаблению рубля. EBITDA увеличилась на 12% г/г, до 33,5 млрд руб. (консенсус 34 млрд руб.), рентабельность снизилась до 37%. Свободный денежный поток вырос на 141% г/г, до 52,7 млрд руб. (консенсус 41,4 млрд руб.) в результате распродажи запасов. "Мы ожидаем, что со 2К21 операционные и финансовые показатели "АЛРОСА" вернутся к среднеисторическим значениям, так как основная часть избыточных запасов была реализована в предыдущие два квартала", - прогнозирует эксперт "Велес Капитала". Согласно расчетам аналитиков инвесткомпании, во 2К21 чистый долг по-прежнему будет находиться ниже нуля, однако к концу 2021г после двух дивидендных выплат показатель снова станет положительным. "Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 9,5 руб. на акцию по итогам II полугодия 2020г, что соответствует 80% свободного денежного потока. В ходе конференц-звонка менеджмент компании заявил, что не видит оснований для отступления от дивидендной политики, согласно которой при значении чистый долг/EBITDA ниже 0х на дивиденды распределяется минимум 100% FCFF. Мы ожидаем, что по итогам I полугодия 2021г чистый долг/EBITDA составит -0,4х, а свободный денежный поток - не менее 70 млрд руб., что обеспечит полугодовой дивиденд в размере 10 руб. на акцию (доходность 9% к текущим котировкам)", - отмечает Сучков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
19 мая 2021 года 13:47
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 27% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейшая судоходная группа компаний в России "Совкомфлот" представила свои финансовые результаты по МСФО за... читать дальше
.19 мая 2021 года 13:24
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4050-4110 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Атака "быков" в конце прошлой недели не компенсировала недавнюю коррекцию, продавцы вновь перехватили... читать дальше
.19 мая 2021 года 13:00
Аналитики Газпромбанка сохраняют рекомендацию "лучше рынка" для акций "Мосэнерго", говорится в комментарии инвестбанка. Эксперт Газпромбанка Игорь Гончаров в отчете "Мосэнерго" за 1К21 обратил внимание на рост консолидированной выручки за 1К21 на 30% г/г, полагая, что это во многом обусловлено... читать дальше
.19 мая 2021 года 12:39
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" и ставят целевую цену на пересмотр в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка алмазов и рекордными дивидендными выплатами, отмечается в комментарии инвесткомпании. "АЛРОСА" представила сильные финансовые... читать дальше
.19 мая 2021 года 12:22
Укрепление рубля значительно ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"
Укрепление курса рубля к доллару значительно ниже уровня 73,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB находится около 73,75 руб./$1. Определенный позитив был связан с сообщениями о том, что США снимут санкции с оператора "Северного... читать дальше
.19 мая 2021 года 11:45
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "МТС" с прогнозной ценой на уровне 382 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы позитивно оцениваем отчетность "МТС" за первый квартал текущего года, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги... читать дальше
.19 мая 2021 года 11:29
Акции "МТС" остаются самым привлекательным выбором в секторе, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". 17 мая "МТС" опубликовала результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли рыночные прогнозы по выручке и OIBDA, отмечается в обзоре. В частности, выручка компании возросла на 6% (здесь и далее -... читать дальше
.19 мая 2021 года 11:13
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Мосэнерго", сообщается в обзоре. "Позитивно оцениваем отчетность "Мосэнерго" по МСФО за первый квартал. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей в связи с увеличением потребления электроэнергии вследствие... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:57
"Финам" рекомендует держать акции Ameren с целевой ценой $88,1, что соответствует потенциалу 7,87% с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Александр Ковалев приводит следующие аргументы в пользу рекомендации: - Ameren планирует достигнуть углеродной... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:41
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется ниже уровня в 74 руб./$1 в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Ожидаем, что в среду умеренное давление на курс рубля будет оказывать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных рынках. Тем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.