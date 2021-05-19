ПСБ рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 382 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "МТС" с прогнозной ценой на уровне 382 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Мы позитивно оцениваем отчетность "МТС" за первый квартал текущего года, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и рекомендуем "покупать", целевой уровень - 382 рубля за акцию", - указывают в ПСБ.

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