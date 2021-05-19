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19 мая 2021 года 11:29
Акции МТС остаются самым привлекательным выбором в секторе - "Уралсиб"
Акции "МТС" остаются самым привлекательным выбором в секторе, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". 17 мая "МТС" опубликовала результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли рыночные прогнозы по выручке и OIBDA, отмечается в обзоре. В частности, выручка компании возросла на 6% (здесь и далее - год к году) до 123,9 млрд руб., что лучше рыночных оценок на 1%. OIBDA увеличилась на 7% до 55,4 млрд руб. - на 4% выше консенсусного прогноза. Таким образом, рентабельность по OIBDA выросла на 0,5 п.п. до 44,7%. В то же время чистая прибыль сократилась на 21% и составила 16,4 млрд руб., также превысив прогнозы. "МТС продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, остается лидером российского рынка мобильной связи, а ее прогноз на нынешний год выглядит достаточно оптимистичным. Акции компании по-прежнему предлагают высокую дивидендную доходность и, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе", - пишут аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Константин Белов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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