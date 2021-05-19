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19 мая 2021 года 10:57

"Финам" рекомендует держать акции Ameren с целевой ценой $88,1

"Финам" рекомендует держать акции Ameren с целевой ценой $88,1, что соответствует потенциалу 7,87% с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев приводит следующие аргументы в пользу рекомендации:

- Ameren планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050г, закрытия угольных электростанций - к 2042г, а также увеличить ВИЭ-генерацию на 5400 МВт к 2040г.

- Несмотря на амбициозные планы компании в рамках развития ВИЭ-генерации, доля угольных электростанций в портфеле мощностей Ameren на конец 2020г составляла около 50%.

- Чистая прибыль компании за 1к21 выросла на 59,6% г/г, чему способствовали благоприятные тарифные решения и холодные погодные режимы на обслуживаемой территории.

- Дивидендная доходность NTM Ameren ожидается на уровне 2,7%.

- Компания подготовила масштабный план CAPEX на 2021-2025 годы с суммарными инвестициями около $ 17,8 млрд.

Ameren - американский сетевой холдинг со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури. Ключевыми видами деятельности компании являются производство, передача и распределение электроэнергии, распределение газа.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-AMEREN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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