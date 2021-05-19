Рубль, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется ниже уровня в 74 руб./$1 в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ожидаем, что в среду умеренное давление на курс рубля будет оказывать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных рынках. Тем не менее курс национальной валюты, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

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