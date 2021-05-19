Цена нефти продолжит попытки преодоления уровня $70/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, продолжат попытки преодоления уровня $70 за баррель Brent в ближайшее время, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти Brent не смогла во вторник закрепиться выше $70 долл./барр., по итогу дня откатилась к $68/барр. На первый план снова выходят страхи инвесторов относительно возможного ужесточения политики ФРС (из-за роста инфляции), что заставляет сокращать вложения в рисковые активы. Статистика от API вышла неплохой: запасы сырой нефти выросли на 0,6 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов сократились на 2,8 и 2,6 млн барр. соответственно. Мы не исключаем еще нескольких попыток нефти протестировать уровень $70/барр. на ожиданиях неплохого автомобильного сезона в США, особенно в связи с карантинными послаблениями. Плохая ситуация в Азии при этом будет опосредованно давить на цены. В фокусе среды статистика от Минэнерго США. Ориентир по Brent - $68-70/барр.", - отмечает аналитик банка.

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