Рубль, вероятно, будет торговаться около 73,7-73,8 руб./$1 в среду - Sber CIB

Рубль, вероятно, будет торговаться около уровней 73,7-73,8 руб./$1 в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в среду утром торгуется около 73,7-73,8 руб./$1 и, вероятно, тут и останется, отмечают эксперты Sber CIB. А вот в четверг, по их мнению, возможно более ощутимое укрепление рубля, если Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорятся о встрече президентов России и США.

Нефтяной рынок в среду остается под давлением из-за данных о росте складских запасов нефти в США. Инвесторы ждут аналогичных данных от Управления энергетической информации США. По мнению аналитиков Sber CIB, они будут пессимистичными, поэтому вероятно снижение цен на нефть марки Brent до $67 за баррель.

Эксперты инвестбанка также отмечают, что в среду в центре внимания будут аукционы Минфина. Рынок рублёвого госдолга, скорее всего, останется стабильным, однако есть риск его коррекции, если выйдут данные об ускорении недельной инфляции.

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