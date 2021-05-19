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19 мая 2021 года 10:17
Рубль, вероятно, будет торговаться около 73,7-73,8 руб./$1 в среду - Sber CIB
Рубль, вероятно, будет торговаться около уровней 73,7-73,8 руб./$1 в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду утром торгуется около 73,7-73,8 руб./$1 и, вероятно, тут и останется, отмечают эксперты Sber CIB. А вот в четверг, по их мнению, возможно более ощутимое укрепление рубля, если Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорятся о встрече президентов России и США. Нефтяной рынок в среду остается под давлением из-за данных о росте складских запасов нефти в США. Инвесторы ждут аналогичных данных от Управления энергетической информации США. По мнению аналитиков Sber CIB, они будут пессимистичными, поэтому вероятно снижение цен на нефть марки Brent до $67 за баррель. Эксперты инвестбанка также отмечают, что в среду в центре внимания будут аукционы Минфина. Рынок рублёвого госдолга, скорее всего, останется стабильным, однако есть риск его коррекции, если выйдут данные об ускорении недельной инфляции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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