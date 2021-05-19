Идея дня: воздержаться от увеличения позиций в акциях сырьевых компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит воздержаться от увеличения позиций в акциях сырьевых компаний, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Коррекция цен на сырьё означает, что инвесторы должны быть осторожны с добавлением новых позиций, связанных с сырьевыми рынками. Или же рассмотреть фиксацию прибыли, если риск портфеля на этот сектор повышенный", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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