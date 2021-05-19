Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и политика:

- "ФосАгро" и "Совкомфлот" представят финансовую отчётность за первый квартал;

- В России в 19:00 МСК выйдут данные по промышленному производству за апрель и по инфляции за неделю;

- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится в Исландии с американским коллегой Энтони Блинкеном;

- ФРС США опубликует протокол последнего заседания;

- ЕЦБ выпустит обзор финансовой стабильности;

- Выйдут индексы потребительских цен для еврозоны и Великобритании;

- Управление энергетической информации США раскроет данные по товарным запасам углеводородов в стране.

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