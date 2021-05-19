Вероятно преобладание продаж на рынке акций РФ в среду утром - ПСБ

Вероятно преобладание продаж в российских акциях на старте торгов в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка в коррекцию, что приведет к компенсации части роста предыдущего дня и отступлению индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов, - указывает Зварич в комментарии ПСБ. - При этом в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. Отметим, что на фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером торгов может выступить нефтегазовый сектор".

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