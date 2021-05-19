Индекс Мосбиржи начнет торги в среду снижением на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду снижением на 0,2-0,5%, в дальнейшем возможен его уход ниже 3670 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3670-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3690, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, позднее не исключено его падение ниже отметки 3670 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос . Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК).

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