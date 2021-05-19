Сильные изменения курса рубля в ближайшие дни маловероятны - "Алор Брокер"

Сильные изменения курса рубля к доллару в ближайшие дни маловероятны, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль обосновалась чуть ниже уровня в 74 руб./$1 и вполне может остаться там, пока идет налоговый период. Но девальвация рубля - вопрос лишь времени", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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