Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в среду в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на сложившемся к утру негативном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Краткосрочный взгляд нейтральный. На рынке происходит масса корпоративных событий, которые по-разному влияют на бумаги. Допускаем, что в моменте может произойти обновление рекордных отметок в индексе Мосбиржи, однако внешний фон сейчас располагает к торможению подъема", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Финансовые отчеты за I квартал по МСФО опубликуют в среду "Совкомфлот" и "ФосАгро", отмечает аналитик инвесткомпании.

"Акции "Совкомфлота" весь 2021 год проводят в боковом формате. Вероятно, эта тенденция еще некоторое время продолжится из-за недостатка драйверов для роста. При этом долгосрочный взгляд на перспективы бумаг положительный", - указывает Карпунин.

"Котировки акций "ФосАгро" находятся в шаге от исторических максимумов. От предстоящего отчета ждем улучшения финансовых результатов по отношению к IV кварталу предыдущего года за счет уверенного роста цен на удобрения, а также некоторого улучшения операционных показателей", - отмечает эксперт BCS Express.

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