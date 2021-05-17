Рынок существенно недооценивает финрезультаты Русагро за 1К21 - Газпромбанк

Рынок существенно недооценивает финансовые результаты "Русагро" за 1К21, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

"Русагро" опубликовала очень сильные финансовые результаты за 1К21, что было ожидаемо на фоне сохраняющихся высоких внутренних цен на продукцию компании. С учетом текущих рыночных трендов и планов по запуску новых мощностей мы видим, что рынок существенно недооценивает финансовые результаты за 2021г. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Русагро", - отмечает эксперт банка.

По мнению Ибрагимова, "Русагро" удовлетворяет практически всем критериям для отнесения акции к разряду активов, имеющих высокую инвестиционную привлекательность как на среднесрочном (благодаря отличным перспективам на прибыль дивиденд), так и на долгосрочном горизонте (рост масштаба бизнеса).

"По нашим текущим прогнозам, бумаги "Русагро" торгуются на уровне 5,6х по мультипликатору "EV/EBITDA 2021П" и на уровне 5,3х - по мультипликатору P/E 2021П, что предполагает дисконт 50-70% к аналогам на развивающихся рынках". - заключает эксперт Газпромбанка.

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