Акции Macy's и GAP интересны для покупки - Sber CIB

Акции продавцов одежды Macy's и GAP интересны для покупки, говорится в комментарии Sber CIB.

"Продажи одежды и аксессуаров в США взлетели в апреле на 730% в годовом выражении. Многие американцы вакцинировались и частично вышли на работу, а также стали чаще посещать рестораны и кинотеатры и потому начали покупать новую одежду. В пятницу в числе лидеров роста среди иностранных ценных бумаг на Мосбирже были акции продавцов одежды Macy's и GAP. За день эти бумаги прибавили соответственно 8,1% и 5,3%", - отмечают аналитики инвестбанка.

Macy's - крупнейшая американская сеть универмагов, основанная в 1858г. Флагманский магазин компании на Манхэттене с 1924 года считается крупнейшим универмагом в мире. В магазинах Macy's продаются мужская, женская и детская одежда, аксессуары, косметика и предметы интерьера. Компания управляет тремя основными брендами: Macy's (613 магазинов), Bluemercury (171) и Bloomingdale (55), а также развивает сеть дискаунтеров Macy's Backstage. 18 мая Macy's представит квартальную отчетность - аналитики ждут выручку в размере $4,34 млрд и убыток на акцию на уровне $0,39, указывают эксперты Sber CIB.

GAP входит в пятерку мировых лидеров по объёму продаж одежды. За пятьдесят с лишним лет работы компания расширила линейку брендов, добавив такие марки, как GapBody, GapKids, babyGap. Одежда под брендом GAP приносит компании 28% выручки. Ей также принадлежат бренды Old Navy (бюджетная одежда для всей семьи, 49% выручки), Banana Republic (модная одежда, 16%), Athleta (спортивная экипировка) и Intermix (дизайнерская одежда).

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