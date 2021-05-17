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17 мая 2021 года 18:02
Акции Macy's и GAP интересны для покупки - Sber CIB
Акции продавцов одежды Macy's и GAP интересны для покупки, говорится в комментарии Sber CIB. "Продажи одежды и аксессуаров в США взлетели в апреле на 730% в годовом выражении. Многие американцы вакцинировались и частично вышли на работу, а также стали чаще посещать рестораны и кинотеатры и потому начали покупать новую одежду. В пятницу в числе лидеров роста среди иностранных ценных бумаг на Мосбирже были акции продавцов одежды Macy's и GAP. За день эти бумаги прибавили соответственно 8,1% и 5,3%", - отмечают аналитики инвестбанка. Macy's - крупнейшая американская сеть универмагов, основанная в 1858г. Флагманский магазин компании на Манхэттене с 1924 года считается крупнейшим универмагом в мире. В магазинах Macy's продаются мужская, женская и детская одежда, аксессуары, косметика и предметы интерьера. Компания управляет тремя основными брендами: Macy's (613 магазинов), Bluemercury (171) и Bloomingdale (55), а также развивает сеть дискаунтеров Macy's Backstage. 18 мая Macy's представит квартальную отчетность - аналитики ждут выручку в размере $4,34 млрд и убыток на акцию на уровне $0,39, указывают эксперты Sber CIB. GAP входит в пятерку мировых лидеров по объёму продаж одежды. За пятьдесят с лишним лет работы компания расширила линейку брендов, добавив такие марки, как GapBody, GapKids, babyGap. Одежда под брендом GAP приносит компании 28% выручки. Ей также принадлежат бренды Old Navy (бюджетная одежда для всей семьи, 49% выручки), Banana Republic (модная одежда, 16%), Athleta (спортивная экипировка) и Intermix (дизайнерская одежда). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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