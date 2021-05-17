BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций США, которые могут принести наибольшую доходность на текущей неделе, составленный аналитиками BCS Global Markets, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики включили в топ-5 на этой неделе Lam Research. Полупроводниковые компании не способны удовлетворить спрос и обращаются за помощью к производителям пластин, таким как Lam Research. Среди других долгосрочных драйверов - "гонка вооружений" между США и Китаем в сфере полупроводников. По мере решения проблемы дефицита (на что может потребоваться не менее года) долгосрочные драйверы будут способствовать сохранению высокого спроса, полагают эксперты инвесткомпании.

Банковский сегмент в топ-5 представляет Citigroup Inc. - предоставляет потребительские и корпоративные банковские и инвестиционные услуги более чем в 160 странах. Citigroup планирует сосредоточиться на развитии своего международного розничного подразделения услуг в странах Азии и EMEA (Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Лондон), уйдя с таких рынков как Австралия, Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Филиппины, Польша, Россия, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. На взгляд аналитиков BCS Global Markets, этот шаг позволит банку сконцентрироваться на странах с более высоким потенциалом роста и снизить расходы на рынках, где не удалось добиться существенного масштаба операций.

Сохранила свое место в рейтинге компания Herbalife, реализующая БАДы, а также товары для личной гигиены и снижения веса. "Мы полагаем, что на результатах компании позитивно скажутся перспективы роста потребительских расходов, продолжительный период позитивных сюрпризов по прибыли и пересмотр прогноза менеджмента. Также мы считаем, что компания выиграет от управления диверсифицированными бизнесами в более чем 90 странах мира", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Новичок в рейтинге - компания ServiceNow Inc. - поставщик облачных предложений ПО как услуга (SaaS) для автоматизации и отслеживания рабочего процесса. ServiceNow устойчива к нестабильной экономической ситуации и эффектам COVID-19, поскольку продолжает заключать сделки даже с клиентами из отраслей, непосредственно затронутых пандемией. Компания планирует не только расширить использование ключевых приложений, но и зайти на новые и смежные рынки, выпуская один или два новых продукта в год. Аналитики видят хорошие перспективы роста выручки и прибыли в ближайшие несколько лет.

"Оператор беспроводной связи T-Mobile US образован в результате слияния подразделения Deutsche Telekom и мобильного оператора MetroPCS в 2013г. Важнейшим событием для компании стало слияние с мобильным оператором Sprint в апреле 2020г. T-Mobile увеличила абонентскую базу и получила доступ к частотам Sprint, которые важны для развертывания сетей 5G. Технологии 5G - новый главный катализатор роста рынка услуг беспроводной связи на фоне распространения соответствующих мобильных устройств. Полученные в результате слияния частоты в диапазоне 2,5 МГц, необходимые для развертывания сетей 5G, дают T-Mobile возможность опередить на этом рынке основных конкурентов - Verizon и AT&T", - указывают эксперты BCS Global Markets.

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