Акции AT&T интересны только для дивидендного портфеля - "Фридом Финанс"

Акции AT&T Inc. интересны инвесторам только для дивидендного портфеля с покупкой не дороже $30 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

AT&T неожиданно решила дистанцироваться от своих медийных активов, включая быстрорастущий стриминг HBO Max, отмечает эксперт инвесткомпании. Телеком-гигант планирует выделить студийный, прокатный и телевизионный комплексы в отдельную структуру и объединить ее в партнерстве с Discovery Inc.. Таким образом, с баланса AT&T уйдут не только бизнес канала HBO, но и другие знаковые и крупные подразделения: Warner Bros и CNN суммарной стоимостью 150 млрд (более 30% EV всей корпорации), обращает внимание Емельянов.

"Предполагаемая структура сделки (спин-офф и слияние со сторонней компанией вместо прямой продажи) намекает на то, что корпорация не намерена в ближайшие годы выходить из медиа целиком, но все же сильно меняет акценты. Еще три года назад в приоритете у AT&T было развитие производства и продажи контента, а сегодня она возвращается к бизнесу мобильной связи, - пишет эксперт "Фридом Финанс". - Для инвесторов, которые держат эти бумаги из расчета на высокие дивиденды (6,5% годовых, что вчетверо выше средних по рынку), выделение части бизнеса говорит о попытках удержать денежный поток в плюсе без дальнейшего наращивания показателя долг/EBITDA. Сделка с Discovery позволит провести оптимизацию налогов и упростит привлечение займов для развития 5G, что важно в свете роста конкуренции за новые частоты с Verizon Communications и T-Mobile".

Информация о выделении медийного бизнеса из AT&T пока не подтверждена официально, но лежит в русле общего тренда на дивестиции, указывает Емельянов.

"Очередная перемена стратегии была воспринята рынком скорее с позитивом. На премаркете в понедельник котировки акций AT&T прибавляли до 3%. Компания сейчас торгуется несколько выше своих справедливых значений и даже с поправкой на будущее ускорение через 5G остается дорогой. Их стоит покупать только для дивидендного портфеля, оптимально - не дороже $30 за штуку", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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