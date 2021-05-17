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17 мая 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, вероятно, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка развить масштабную коррекцию на прошлой неделе не увенчалась успехом. Покупатели перехватили инициативу и могут продолжить двигать индексы к росту в течение текущей торговой пятидневки, если на рынок не поступят новые негативные сигналы, связанные с инфляцией. Дивергенция по индикатору RSI полностью реализовалась во время коррекции. В настоящее время RSI отскочил выше нейтрального уровня и сохраняет пространство для восходящего движения в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Мировые фондовые площадки в понедельник, на взгляд эксперта, демонстрируют смешанную динамику, выбирая направление движения после ралли в конце прошлой недели. Инвесторы по-прежнему опасаются высокой инфляции, но их внимание постепенно переключается на другие макроданные. Опубликованный 14 мая отчет по розничным продажам за апрель не совпал с ожиданиями рынка об умеренном росте по сравнению с мартом и отразил небольшое снижение. Такие сегменты, как одежда, универмаги, мебель, спортивные товары, а также онлайн-ретейл, показали снижение после высоких темпов роста в марте, подпитанных стимулирующими чеками. Повышение оборота отмечается в сегментах автомобилей и ресторанов, что, по мнению Зубкова, вероятно, обусловлено восстановлением экономики после пандемии: постепенно повышается мобильность граждан и растет посещаемость публичных заведений. Также аналитик обращает внимание на тот факт, что заболеваемость COVID-19 в США и Европе снижается на фоне активной прививочной кампании, но многие азиатские страны (в том числе Индия и Япония) лишь постепенно выходят из очередной волны пандемии. Карантинные ограничения пока сохраняются. Таким образом, нормализация эпидемической обстановки возможна лишь после вакцинации большей части населения. На данный момент доля привитых граждан в странах Азии не превышает 10%, констатирует Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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