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17 мая 2021 года 14:49
Пара евро\рубль на текущей неделе может опуститься до 89 руб./EUR1 - Банк "Открытие"
Пара евро\рубль на текущей неделе может опуститься до 89 руб./EUR1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Рубль в очередной раз начинает вступать в период, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь. 17 мая необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая - НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ. Поддержку рублю также окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ - текущие доходности высоки и предполагают высокую премию - в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности - к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год", - пишет Петроневич. Эксперт на этой неделе ожидает более заметного укрепления рубля к евро, нежели к доллару США. Инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро. В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. "Около половины месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям: это подержанные автомобили (+10% м/м), аренда авто (+16% м/м ) и авиабилеты (+10% м/м), - обращает внимание эксперт банка. - Очевидно, что подобная динамика не сохранится долго - более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса". После первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции преимущественно обусловлен действием временных факторов, полагает Петроневич. Среди них в дополнение эксперт указывает и на эффект низкой базы, дефицит рабочей силы и мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения, рост товарного потребления и импорта. "Это может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам. Курс доллара к рублю на текущей неделе может остаться вблизи достигнутых значений 74 руб./$1, а курс евро - опуститься с текущих 89,9 до 89,0 руб./EUR1", - прогнозирует стратег банка "Открытие". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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