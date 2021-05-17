"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,07%, стоп-приказ: $113,4, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль AbbVie по GAAP за 3 месяца 2021 года увеличилась на 18,1% по сравнению с предыдущим годом и составила $3,555 млрд. Выручка увеличилась почти на 51% - до $13,01 млрд. Компания стабильно выплачивает дивиденды и показывает хорошие финансовые результаты", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, после продолжительного периода консолидации цена преодолела локальный максимум. "Текущий импульс роста может продолжиться до $130. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $113,4, риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,47", - указывают эксперты инвесткомпании.

AbbVie Inc. - глобальная исследовательская биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит препараты, нацеленные на лечение хронических аутоиммунных заболеваний, ВИЧ, заболеваний щитовидной железы и многое другое.

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