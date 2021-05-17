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17 мая 2021 года 14:11
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. Фаворитом остается "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. "Цены на г/к прокат в черноморских портах вновь выросли - на 7,3% до рекордного уровня $1100/т, - напоминают эксперты BCS Global Markets. - На прошлой неделе "Северсталь" подняла цены на г/к прокат на 5% до $1175-1200/т FOB Балтика. Кроме того, компания повысила июньские цены на г/к прокат для внутреннего рынка примерно на 10% до $1170/т без НДС CPT Москва. Таким образом, мы видим дальнейший потенциал роста ценовых уровней бумаг российских сталепроизводителей". Постоянный участник рейтинга топ-5 - российская транснациональная энергетическая компания "Газпром". На взгляд экспертов, существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021г до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются. Ожидается завершение как минимум одной ветки Северного потока -2 к началу лета. "Котировки международной сталелитейной компании "НЛМК" продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях. Цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ. Мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021г, что должно обеспечить щедрые дивиденды. НЛМК торгуется на хороших уровнях для покупки и внушительной доходностью 25%", - отмечают аналитики BCS Global Markets. Тинькофф Банк - российский коммерческий банк, полностью сфокусированный на дистанционном обслуживании. Аналитики напоминают, что банк представил сильную Стратегию - 2023 с акцентом на рост клиентской базы до 16,5 млн активных клиентов и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы, а также запуск новых продуктов. На взгляд экспертов инвесткомпании, TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20%, не менее чем до 75 млрд руб. и ROE выше 30%. Остается в топ-5 и "М.Видео" - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. "Мы видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за I квартал 2021г продемонстрировали рост GMV на 14%, по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г)", - указывают эксперты BCS Global Markets. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП5-АНАЛИТИКА
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