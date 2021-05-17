"Финам" рекомендует держать акции Southern Company с целью $71,8

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Southern Company с целевой ценой $71,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,8% в перспективе 12 месяцев от текущей цены с учетом дивидендов NTM, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Александр Ковалев приводит следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- SO может стать хорошим дополнением дивидендного портфеля при доходности NTM на уровне 4,0%.

- В декабре 2021г компания планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок АЭС Vogtle, а в 2022 году - 4-й. Два энергоблока добавят дополнительные 2234 МВт мощности к уже имеющимся 2302 МВт и поспособствуют постепенному закрытию угольных станций.

- Southern на октябрь 2020г занимала одну из лидирующих ESG-позиций в отрасли: компания получила рейтинг AA благодаря высоким стандартам управления человеческим капиталом и целям по снижению углеродного следа.

- К 2024г компания ожидает введения в портфель дополнительных 4,4 ГВт мощностей, функционирующих на базе ВИЭ.

The Southern Company - американский холдинг, владеющий э/э и газораспределительными компаниями в ряде штатов США. Ключевыми видами деятельности являются продажа электроэнергии на розничном и оптовом рынках, а также продажа газа и оказание дополнительных сопутствующих услуг. Установленная мощность генерирующих мощностей на конец 2020 г. составляла около 42 ГВт.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаг: