Акции Русагро, Ozon и Qiwi будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Русагро", Ozon и Qiwi на следующей неделе, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева.

17 мая "Русагро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2021г. В операционном релизе компания сообщила о росте выручки на 51% г/г, в частности выручка масложирового сегмента выросла на 62% г/г за счет увеличения средней цены реализации в 2 раза г/г. Позитивная конъюнктура также наблюдается и в остальных бизнес-сегментах. Таким образом, финансовые результаты компании могут сильно вырасти, полагает аналитик BCS Express.

Несмотря на то, что позитивный отчет уже во многом заложен в котировки, на взгляд Пучкарева, есть вероятность, что в бумагах все же может наблюдаться позитивная реакция, так как темп роста прибыли вполне способен достичь трехзначного уровня.

"Техническая картина в акциях "Русагро" нейтральная. С начала 2021г бумаги колеблются в консолидации с нижней границей 880 руб. В моменте котировки уперлись в уровень 920 руб., который сейчас выступает ключевым сопротивлением. Позитивный драйвер в виде отчета мог бы помочь быкам взять отметку, закрыть дивидендный гэп и двинуться в сторону исторических вершин", - указывает эксперт.

Ozon 18 мая отчитается за I кв. 2021г. В отчете самое важное - темпы роста продаж, а также показатель EBITDA. Прибыль может остаться отрицательной, но позитивная динамика придала бы инвесторам оптимизма. Привлекут внимание и актуальные планы на 2021г, полагает Пучкарев.

На его взгляд, в бумаге складывается интересная техническая картина: "На 4-часовом интервале можно отметить паттерн "двойное дно", который будет оформлен с пробоем 4300 руб. Бычья дивергенция по RSI намекает на возможность активизации покупателей. Если уровень 4300 руб. будет пробит, то целью подъема станет зона 4750-4800 руб.".

Финансовый отчет Qiwi за I кв. 2020г должен выйти 20 мая. По мнению аналитика BCS Express, на результаты начала года должно оказать давление сворачивание части операций платежного сегмента по указанию Банка России. В пресс-релизе по итогам 2020г компания сообщала, что на конец марта 2021г практически все нарушения, выявленные ЦБ, устранены.

По результатам I кв. 2021г компания могла бы обновить прогноз на текущий год, осветить ситуацию в платежном сегменте, а также дать апдейт по регулированию индустрии ставок. Любые новости из обозначенного списка могли бы привести к росту волатильности в бумаге, полагает Пучкарев.

"С технической точки зрения акции вновь приближаются к нижней границе консолидации с конца 2020г Похожая ситуация наблюдалась перед выходом отчета за 2020 г - после появления позитивных новостей бумаги подросли, но подъем оказался неустойчивым. Сейчас при росте волатильности котировки быки могут предпринять еще одну попытку взять инициативу в свои руки", - указывает эксперт инвесткомпании.

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