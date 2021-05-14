Сокращение программы выкупа активов ФРС негативно отразится на всех развивающихся рынках - Saxo Bank

Сокращение программы выкупа активов ФРС негативно отразится на всех развивающихся рынках, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Внимание инвесторов в пятницу направлено на публикацию данных о розничных продажах, которые также позволят отследить восстановление потребительского рынка США. Активность российской валюты на рынке форекс невысока - рубль показывает незначительные разнонаправленные изменения против доллара и евро. В пользу рубля играет стартующий уже в понедельник налоговый период, а также фактор предстоящих рублевых дивидендных выплат экспортными корпорациями - в обоих случаях ожидается рост продаж валютной выручки на внутреннем рынке. Поддержкой остаются высокие цены на нефть при одновременном снижении покупок валюты Центробанком. Против же может выступать желание минимизировать возможные риски на выходные дни, хотя в целом геополитическая напряженность ослабла за последнее время", - отмечают эксперты банка.

На взгляд аналитиков, опубликованные в среду данные по инфляции в США за апрель недвусмысленно намекают на то, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва начнется раньше. Сокращение программы выкупа активов ФРС негативно отразится на всех развивающихся рынках.

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