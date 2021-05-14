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14 мая 2021 года 17:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Entergy Corporation с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Entergy Corporation с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: $102, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Entergy завершила 2020г с ростом чистой прибыли на 11,8% г/г, до уровня $1,4 млрд. Тренд продолжился и в I кв. 2021г, в котором чистая прибыль взлетела на 175% г/г. Компания уже на конец 2020г производила за счет угля лишь 3% общей вырабатываемой электроэнергии и планирует достичь полной декарбонизации к 2030г. Среди наиболее значимых капитальных проектов ETR в 2021-2025гг - строительство солнечной генерации на 1,3 ГВт и газовой станции Montgomery County мощностью 993 МВт", - отмечают аналитики "Финама". "С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на $105, следующей целью выступает горизонтальный уровень сопротивления на отметке $120. При выставлении защитного стоп-приказа на $102 и покупке на 18,5% коэффициент прибыль/риск = 3,5", - указывают эксперты инвесткомпании. Entergy - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ENTERGY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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