"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 72,3 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "РусАла" обновили исторический максимум в рублях, однако сочетание множества благоприятных факторов создает прочную основу для дальнейшего роста котировок. Несмотря на опережающую динамику по сравнению с российскими индексами, "РусАл" сильно отстал от зарубежных аналогов. Чтобы догнать такие алюминиевые компании, как Alcoa, Norsk Hydro и China Hongqiao, акциям "РусАла" необходимо вырасти минимум на 20-30% от текущих уровней. На горизонте 2-3 лет "РусАл" радикально снизит долговую нагрузку за счет высокого FCFF, стабильных дивидендных поступлений от "Норникеля" и продажи доли в Быстринском ГОКе, что позволит вернуться к выплате дивидендов после долгого перерыва", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

Также дополнительным драйвером переоценки компании, по мнению эксперта, может стать включение в индекс MSCI Russia во 2-й половине 2021г. В связи с ростом стоимости алюминия выше $2500 за т аналитики "Велес Капитала" повышают целевую цену для акций "РусАла" до 72,3 руб. и подтверждают рекомендацию "покупать".

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