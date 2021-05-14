"Финам" открыл торговую идею: продавать GDR Mail.ru с целью 1300 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать GDR Mail.ru Group с целью 1300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 1550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа бумага движется в нисходящем тренде. Открывать короткую позицию рекомендуем от текущих уровней с целью 1300 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 1550 руб., риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты инвесткомпании.

Mail.ru Group - российская технологическая компания. Владеет широким спектром онлайн сервисов, игр и социальных сетей. Из-за слабых фундаментальных показателей динамика акций находится в долгосрочном снижающемся тренде, в связи с чем аналитики "Финама" рекомендуют спекулятивно открыть короткую позицию по этой бумаге.

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