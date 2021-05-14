"Финам" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,0601 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,0601 руб. за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста на 21,1%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность ВТБ за I кв. 2021г была сильной, - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов. - Банк продемонстрировал двукратный рост прибыли благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности, а также существенному снижению расходов на кредитный риск".

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаги:

- Руководство банка продолжает с оптимизмом смотреть на перспективы всего 2021г и ожидает кратного восстановления показателей прибыли после спада в прошлом году.

- ВТБ планирует направить на дивиденды за 2020г 50% прибыли. При этом руководство банка намерено сохранить такой коэффициент выплат и в будущем, что должно привести к резкому росту дивидендов.

- ВТБ заметно недооценен по мультипликаторам по сравнению с банками РФ и EM.

Проблемой ВТБ, по мнению Додонова, является сложная структура акционерного капитала, что снижает привлекательность обыкновенных акций.

ВТБ является крупной российской финансовой группой, включающей в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.

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