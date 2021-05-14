"Велес Капитал" рекомендует держать обыкновенные акции "Роснефти" с целью 745 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Результаты "Роснефти" по МСФО за 1К21 оказались чуть хуже нашего прогноза, - указывает аналитик Игорь Евсин. - В 1К 2021 выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 1 737 млрд руб. (наш прогноз - 1 791 млрд руб.). Выручка снизилась к уровню предыдущего года на 1,2% в связи с сокращением объемов реализации нефти (-32,9% к уровню 1К20) и нефтепродуктов (-14,5% к уровню 1К20) вследствие снижения спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и сокращения объемов добычи в рамках исполнения Соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020г. Снижение объемов реализации было компенсировано ростом цен на нефть в 2021г (+23,3% к уровню 1К20)".

Чистая прибыль составила 149 млрд руб. (прогноз "Велес Капитала" - 140 млрд руб.). Существенный рост чистой прибыли относительно 1К20, на взгляд эксперта, связан с увеличением операционной прибыли, сокращением финансовых расходов, а также снижением отрицательного эффекта неденежных факторов.

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