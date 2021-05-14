Рубль будет торговаться в диапазонах 73,8-74,8 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73,8-74,8 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 на следующей неделе, прогнозируют в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).

"Эта неделя прошла без серьезных изменений на финансовых рынках. Коронавирус также особенно себя не проявлял в информационной повестке. Одним из главных событий можно назвать заявление Илона Маска о том, что он прекращает принимать биткоины в качестве оплаты за Тесла, что снизило рынок криптовалюты. Свое решение бизнесмен объяснил заботой об экологии: производство биткоинов оставляет значительный углеродный след, однако в среде экспертов существует и альтернативное мнение о желании сыграть на курсе "крипты", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Сбербанк накануне выступил с сообщением о том, что ранние оценки аналитиков о последствиях пандемии для банковской отрасли не в полной мере себя оправдали, и результат по качеству банковских портфелей оказался намного лучше прогнозов. Это заявление, на взгляд эксперта, добавило рынку позитива и дало положительный сигнал банковской системе в целом.

Зотов констатирует, что к концу недели нефть оказалась на довольно высоком уровне - выше $67 за баррель марки Brent, что, в свою очередь, вызвало укрепление рубля ниже отметки в 74 руб./$1. Евро торгуется по цене в 89,65 руб./EUR1.

"Мы также наблюдаем увеличение доходности по ОФЗ, в большей степени оно коснулось "длинных" гособлигаций, их доходность сейчас выше 7,2%. "Короткие" и среднесрочные ОФЗ выросли в доходности до 5,3% и 6% годовых соответственно. В дальнейшем доходность по ОФЗ будет, в том числе, зависеть от дальнейших шагов ЦБ по изменению ключевой ставки", - прогнозирует эксперт УБРиР.

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