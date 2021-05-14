Рубль в пятницу, скорее всего, удержится на уровне 74 руб./$1 - BCS Express

Рубль в пятницу, скорее всего, удержится на уровне 74 руб./$1 на фоне восстановительного отскока биржевых площадок, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль чувствует силу даже в ситуации падения мировых рынков рискового капитала и локального ослабления спроса в нефтяных контрактах. Причина кроется в дисконтировании геополитических рисков. Накопленная в предыдущие месяцы перепроданность нацвалюты дает о себе знать. Участники рынка закладывают потепление отношений между Россией и США. Если перезагрузка отношений в начале лета и не произойдет, ожидание геополитической разрядки пока обеспечивает явную поддержку нацвалюте. Уровень 75 руб./$1 остается за продавцами валютной пары USD/RUB. Среднесрочная поддержка по-прежнему располагается в области 72,5 руб./$1. В пятницу, на фоне восстановительного отскока биржевых площадок, рубль попробует "сохраниться" у 74 руб./$1", - отмечает эксперт BCS Express.

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