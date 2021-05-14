BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 250 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" по цене 225,7 руб. за штуку с целью 250 руб. на срок до 5 месяцев", открытую 8 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Акции "Газпрома" 14 мая достигли отметки 250 руб. за акцию. По мнению экспертов инвесткомпании, котировки выглядели лучше рынка и продемонстрировали опережающий рост за счет высоких цен на газ и привлекательной ожидаемой дивдоходности по итогам 2021г С момента открытия инвестиционной идеи чуть больше месяца назад акции принесли владельцам доход в размере 10,8%.

"Взгляд на акции "Газпрома" остается позитивным. С момента открытия инвестидеи ближайшие фьючерсы на газ TTF в Европе выросли еще на 38%, что позволяет сохранять оптимистичный взгляд на перспективы газовой компании. При благоприятном рыночном фоне и комфортных для покупки ценах инвестиционная идея может быть открыта снова", - отмечают аналитики BCS Express.

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