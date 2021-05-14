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14 мая 2021 года 11:16
"Финам" рекомендует держать обыкновенные акции Ростелекома с целью 115 руб
"Финам" рекомендует держать обыкновенные акции "Ростелекома" с целью 115 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущих уровней до конца 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Рост прибыли "Ростелекома" на 58% иллюстрирует главную идею, которую акцентирует глава компании, Михаил Осеевский: лидирующий телеком поставил во главу угла эффективность операций. Это имеет целью увеличение свободного денежного потока (он улучшился на 8,4 млрд руб.), и создает основу для ежегодного увеличения дивидендов на 5%. Все это звучит очень позитивно, но игроки рынка про это уже слышали в апреле, поэтому не видят тут новой информации", - отмечает аналитик "Финама" Леонид Делицын. По мнению эксперта, рост выручки на 9% в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года отнюдь не является типичным в последние годы для российских телекомов. Впрочем, по сравнению с последним кварталом прошлого года, рост отсутствует. Стратегию "Ростелекома" можно интерпретировать как стратегию роста с одновременным увеличением эффективности, и гнаться сразу за двумя этими зайцами, разумеется, сложно, подчеркивает Делицын. Заявленная ранее цель достичь выручки в 700 млрд руб. в 2025г требует средних темпов прироста в 5%. Пока они выше, но для отрасли в последние годы типичны темпы, скорее, от 0 до 3%. Дивиденды фактически планируется увеличивать пропорционально выручке. "Драйвер роста - это развитие "цифровых" направлений, - указывает аналитик инвесткомпании. - В первую очередь, это облачные технологии. Второе направление агрессивного роста - информационная безопасность. Третье направление - цифровая медицина. Только сегодня появилось сообщение о привлечении в соответствующий проект профильного отраслевого стратега. Наконец, очевидно, что "Ростелеком" останется крупнейшим игроком цифровизации государственных услуг, непременным участником проектов создания "умных" городов, транспортных сетей и т. п. Вместе со Сбером оператор будет развивать Единую биометрическую систему, и можно надеяться, что разовьет до того, как киберкриминал научится легко справляться с биометрией". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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