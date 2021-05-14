Котировки нефти в пятницу стабилизируются в диапазоне $67-68/барр. - ПСБ

Котировки нефти в пятницу стабилизируются в диапазоне $67-68 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть после достижения максимумов с начала года перешли к снижению. На фоне резкого роста инфляции в США на первый план вышли опасения, что ФРС может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики уже в этом году. Дополнительным фактором, сдерживающим рост нефти, выступает непонятная ситуация со спросом. С одной стороны, в США близится автомобильный сезон, который может быть неплохим, с другой стороны - эпидемиологическая обстановка в крупнейших потребителях сырья остается сложной. По этой причине, например, МЭА понизило ожидания по росту спроса на этот год. В пятницу мы ожидаем стабилизации Brent в зоне $67-68/барр.", - отмечает Крылова.

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