Рубль останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшие сессии - ПСБ

Рубль останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар и евро в четверг снизились по отношению к российской валюте на 0,7% и 0,8%. В пятницу на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 74 руб./$1. В дальнейшем ожидаем попытки рубля продолжить рост. Национальная валюта продолжает оставаться недооцененной относительно текущих уровней рынка энергоносителей, что позволит инвесторам проигнорировать негативную динамику в ценах на нефть. При этом поддержку ей окажет улучшение отношения инвесторов к рисковым активам. В результате доллар перейдет в нижнюю половину диапазона 73-75 руб./$1. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии", - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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