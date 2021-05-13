Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу - "Универ Капитал"

Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть маки Brent на торгах 13 мая к вечеру снизилась на 2,28%, до $68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,31%, до $64,55 за баррель. Помимо локальных причин для падения стоимости нефти, набирают силу опасения падения мирового спроса на энергоносители на фоне данных о рекордной заболеваемости коронавирусом в Индии. Вероятно, цены на нефть продолжат снижение в ближайшее время", - пишет Тузов.

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