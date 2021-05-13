Часть активов стоит держать в золоте, бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний - "Финам"

Часть активов инвесторам стоит держать в золоте, а также в бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний, отметила руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки испугались инфляции".

"В сбалансированном портфеле инвесторам стоит отвести часть капитала под активы, которые позитивно зависят от инфляции - золото, экспортирующие сырьевые компании (сырьевые рынки быстро "впитывают" инфляцию). Это также могут быть продовольственные компании, например, "РусАгро", которые выиграют от роста мировых цен на продукты питания и ослабления рубля. Отставать будут тарифные компании, которым тарифы начисляют с временным лагом и по официальной инфляции, которая, как правило, ниже реальной".

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