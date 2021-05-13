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13 мая 2021 года 16:32
Норникель - бенефициар восстановления мировой экономики и роста цен на металлы - ITI Capital
Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital. "Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых показателей), отмечают аналитики инвесткомпании. Компания также подтвердила, что откачка воды и возобновление работы на руднике "Таймырский" будут завершены в начале июня (в соответствии с планом восстановительных работ). "На наш взгляд, разрешение ситуации вокруг восстановительных работ станет среднесрочным фактором роста для бумаг "Норникеля", который продолжает оставаться одним из ярких бенефициаров восстановления мировой экономики и роста цен на металлы", - указывают в ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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