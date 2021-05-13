BCS Express рекомендует держать акции Illumina с прогнозной ценой $404

Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Illumina Inc. с прогнозной ценой $404 в перспективе года и отмечают при этом долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг компании, сообщается в комментарии.

"2020 год дал стимул для ускорения развития рынка расшифровки генома. Своевременное секвенирование вируса COVID-19 позволило создать вакцину в кратчайшие сроки. Мы ожидаем, что рынок расшифровки генома будет расти со среднегодовым темпом роста выручки в 14% до 2030 года за счет более широкого применения данной технологии в лечении онкологии, тестировании генетических заболеваний, сельском хозяйстве и многих других сферах", - пишет аналитик инвесткомпании Денис Буйволов.

Эксперт полагает, что, несмотря на рост конкуренции на рынке расшифровки генома за последние годы, для лидерской позиции Illumina угрозы нет, так как секвенирование генома на ее оборудовании является наиболее точным в сравнении с конкурентами. BCS Express прогнозирует рост выручки компании с $3,2 млрд до $11,5 млрд к 2030 году.

Отмечает Буйволов и возможные риски:

- замедление темпов роста рынка расшифровки генома;

- усиление конкуренции;

- зависимость от поставщиков;

- риски неодобрения сделки по покупке Grail.

Illumina Inc. - американская компания, занимающаяся разработкой и распространением оборудования и расходных материалов для анализа генома. В область генетического анализа входят секвенирование генома (определение структуры гена), генотипирование (идентификация отдельных специфичных генов, например, генов, отвечающих за предрасположенность к конкретным заболеваниям) и изучение экспрессии генов (синтез белков на основе генной структуры).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.