ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, говорится в комментарии.

"Мы умеренно положительно оцениваем опубликованные в четверг финансовые результаты "Ростелекома" за первый квартал 2021 года. Компания показала результаты чуть лучше ожиданий, хотя сохраняются факторы риска конкурентного и макроэкономического характера, способные оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов. Касательно дивидендных выплат новой информации не было. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир по акциям компании на уровне 109 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 6% к текущей цене", - пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко.

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