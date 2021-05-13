Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Дивергенция по индикатору RSI, которая создавала риск коррекции, полностью реализовалась. В настоящее время RSI упал ниже нейтрального уровня, но еще не достиг зоны перепроданности. Таким образом, потенциал для продолжения коррекции сохраняется. Наш базовый сценарий предполагает, что снижение продолжится до 3980-4000 пунктов по S&P 500", - пишет аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Мировые фондовые площадки в четверг продолжают демонстрировать отрицательную динамику, констатирует эксперт, падают и фьючерсы на S&P 500.

Накануне усиление нисходящего тренда обусловили опубликованные данные по инфляции и последующий рост доходности трежерис. В апреле показатель базовой инфляции поднялся на 0,9% м/м, что втрое превзошло прогноз. Общий уровень цен повысился на 0,8%, что оказалось вчетверо больше ожидаемого. В годовом исчислении показатели достигли уровней 1982-го и 2008 года соответственно. Все это, по мнению Пильгуновой, оказывает давление на фондовый рынок. Кроме того, инвестсообщество начинает сомневаться в правильности оценок характера инфляции со стороны Федрезерва, который считает ее ускорение временным.

По данным Bloomberg, усиление опасений в связи с разгоном инфляции создает политические риски для реализации стимулирующих развитие экономики программ Белого дома. Республиканцы указывают на рост цен на сырье, который расценивают как угрозу новых витков инфляции, и считают необходимым сократить объемы стимулирования или даже отказаться от дальнейшего финансирования реформы, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

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