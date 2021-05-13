"Велес Капитал" рекомендует покупать акции АЛРОСА с целью 127,2 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 127,2 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем по итогам I кв. 2021г рост выручки до 91,7 млрд руб. вследствие рекордных продаж и ослабления рубля. EBITDA увеличится до 34,8 млрд руб., свободный денежный поток - до 48,2 млрд руб. В конце 2020-начале 2021 г. АЛРОСА распродала избыточные запасы, воспользовавшись резким восстановлением спроса на неограненные алмазы в Индии и ювелирные украшения в США и Китае. Со II кв. 2021г операционные и финансовые показатели компании вернутся к среднеисторическим значениям, однако по-прежнему будут сильными. Несмотря на всплеск пандемии в Индии, гранильные предприятия продолжают функционировать в нормальном режиме на фоне резкого роста спроса на украшения с бриллиантами и значительного уменьшения мирового предложения алмазов. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 127,2 руб.", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.

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